«Зенит» рискует вылететь в Первую лигу - адвокат Добровинский
Российский адвокат и меценат Александр Добровинский в интервью «Советскому спорту» поделился мнением, что петербургский «Зенит» рискует вылететь в Первую лигу, если потеряет своих бразильских легионеров.
27 июля 2022 13:30
«Если бразильцы уйдут, я с удовольствием буду смотреть на «Зенит» в ФНЛ, настанет мой праздник», – прокомментировал адвокат Александр Добровинский
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«Зенит» рискует вылететь в Первую лигу - адвокат Добровинский
Российский адвокат и меценат Александр Добровинский в интервью «Советскому спорту» поделился мнением, что петербургский «Зенит» рискует вылететь в Первую лигу, если потеряет своих бразильских легионеров.
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