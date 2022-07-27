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Автор хет-трика в ворота «Урала» Сычевой: Дзюба хороший футболист, но мне больше нравится Смолов

Корреспондент Sport24 сообщает: Неожиданный герой — Владимир Сычевой из «Оренбурга», автор первого хет-трика сезона. 26-летний форвард вышел в перерыве матча с «Уралом», тут же открыл счет, а в итоге за полчаса оформил хет-трик и принес своей команде первую победу после возвращения из первой лиги.
27 июля 2022 14:18

— Словили вдохновение? Какие сейчас эмоции?

— Непередаваемые! Никак не смогу сейчас описать произошедшее. Если только позже в понедельник. Не верю в то, что сделал, кажется нереальным.

Спасибо за поддержку болельщикам, которые нас гнали вперед. К перерыву счет был 0:0. Надо было забивать и помогать команде. Это я и сделал.

— Бывали раньше хет-трики?
— Последний — когда играл в Крыму. Сегодня только второй! До этого была разве что парочка дублей. Но сравнивать Крым и РПЛ — это совершенно две разные вещи.

— Чем запомнился футбол в Крыму? Не обидно, что местная федерация вне РФС?
— С какой-то стороны — обидно: многие знакомые и друзья играют там. В Крыму довольно приличный уровень футбола, правда, не у всех. Есть две-три команды хорошего уровня с качественными игроками. Просто на них не обращают внимания.

Некоторые люди из чемпионата Крыма, могли бы спокойно выступать в РПЛ. Там нет агентов, и выбиться куда-то тяжело.

— Вы были лучшим бомбардиром последнего первенства Крыма: 16 голов в 27 матчах. Откуда такая результативность?
— Да, стал лучшим бомбардиром. В плане футбола я только три года на более-менее хорошем уровне. Отыграл два полноценных сезона в Крыму, потом переехал в «Иртыш». Дальше — «Оренбург». Моей профессиональной карьере два года.

— Она похожа на путь Даниила Хлусевича. Пересекались с ним?
— Вместе играли во второй команде «Крымтеплицы». Он старался и тренировался больше всех. За это и получил вознаграждение — сейчас играет в «Спартаке».

— Хлусевич отмечал Крымский мост как невероятное сооружение. Как для вас изменился полуостров после 2014-го?
— В отпуске всегда прилетаю в Крым. И могу подтвердить слова Даниила. Это правда: Крым изменился — дороги, дворы… Например, в моем городе почти в каждом дворе делают ремонт, строят площадки. Сделали Тавриду и Крымский мост. Полуостров с каждым годом становится лучше и лучше.

— Вы начали свою профессиональную карьеру фактически в 24 года. Почему для ее начала вы выбрали Россию, а не Украину?
— Не люблю говорить об этом. Не затрагиваю политику.

— Почему перешли в команду в далеком Омске? Были другие варианты?
— Мог выбрать либо «Иртыш», либо две команды ПФЛ с задачей под выход. Я решил остановить выбор на ФНЛ, поскольку ее смотрят больше людей. Там можно было себя проявить и показать, что умеешь. Лучше выбрать команду, которая может вылететь из первой лиги, чем команду под выход из ПФЛ.

— Когда переходили в «Оренбург», у вас были варианты в РПЛ?
— Да, две команды оттуда.

— Вы предпочли подняться туда из первого дивизиона?
— Это была маленькая сказка. Невероятно! Очень рад за нашу команду. «Оренбург» долго шел к этому, весь сезон. Смазали в конце, да, . Но, думаю, заслуживали повышения.

— Ваши цели на сезон у «Оренбурга» и лично вас?
— У меня — побольше забивать. Ну а «Оренбурга» — закрепиться, стать середнячком.

— Хотели бы забивать как Агаларов?
— Теперь это моя цель. Я понял, что могу. Почему нет? Все равно хочется оставить историю в российском футболе. Чтобы можно было детям рассказывать, чтобы было, что вспомнить.

— Вас никогда не сравнивали с Сычевым? Не бывает стеба на этот счет?
— Сначала, может, и был, но потом я сказал: «Сычев это один человек, Сычевой — другой».

— Хотели бы повторить карьеру Дмитрия?
— Думаю, лучше не сравнивать меня с Сычевым. Потому что все, что связано с фамилией, останется в этом сезоне. Я, скорее всего, ее поменяю.

— Какую фамилию возьмете?
— Писарский. Это фамилия отчима. Считаю его родным отцом. В ближайшее время буду брать его фамилию.

— Кто для вас образец из нападающих в чемпионате России? Например, Дзюба — топ?
— Артем, конечно, очень хороший футболист. У него хорошие качества, но мне больше нравится Смолов. Любой человек хотел бы поиграть, как Федор.

У меня изначально была мечта в карьере попасть на материк — и она уже сбылась. То, что сейчас происходит, уже за гранью для меня. А теперь хочу большего, добиваться новых высот. Например, быть в списке лучших бомбардиров.

— Какой в России клуб для вас номер один? Куда бы хотели перейти?
— «Спартак».

— Там есть Соболев, который тоже играл под вашим номером . Смогли бы составить ему конкуренцию?
— Я думаю, без проблем. Конкуренция — это же хорошо.

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