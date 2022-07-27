«Ницца» заплатит «Локомотиву» за трансфер Бека-Бека 15 миллионов евро

Хавбек «Локомотива» Алексис Бека-Бека в среду вылетит во Францию для прохождения медицинского осмотра перед подписанием контракта с «Ниццей».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», переход опорного полузащитника обойдется французскому клубу в 15 миллионов евро.

Добавим, что Бека-Бека перешел в «Локомотив» в августе 2021 года из французского «Кана» за 6 миллионов евро. С тех пор 21-оетний француз провел за московскую команду 28 матче во всех турнирах, записав на свой счет четыре голевые передачи и заработав восемь желтых и одну красную карточку.

Срок действующего соглашения полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. А стоимость перехода оценивается порталом transfermarkt в 3 миллиона евро.