«Фиорентина» не взяла Кокорина на второй предсезонный сбор команды

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не получил вызов для участия в предсезонных сборах команды в рамках международного турне.

Российского форварда нет в списке 29 вызванных игроков, которые будут тренироваться в Австрии и Испании, сообщается на сайте клуба из Флоренции.

Во вторник сообщалось, что российский форвард вновь приступил к тренировкам в составе «Фиорентины».

Ранее стало известно, что россиянин не хочет досрочно расторгать рассчитанное до 2024 года соглашение, однако стороны могут вернуться к обсуждению вопроса в январе 2023 года.

Добавим, что за 1,5 года, проведенных в Италии, форвард всего десять раз выходил на поле и не совершил ни одного результативного действия.