«Лукойл» рассматривает возвращение Александра Жиркова к работе в «Спартаке»

Бывший заместитель председателя совета директоров «Спартака» Александр Жирков может вернуться к работе с московской командой.

Как сообщает Metaratings, возвращение Жиркова – один из вариантов изменений в структуре управления красно-белых.

При этом издание со ссылкой на собственные источники отмечает, что сам Жирков, судя по всему, не имеет большого желания возвращаться к работе в футболе без обязательных гарантий самостоятельности в принятии решений.

Напомним, что Жирков покинул клуб сразу после того, как красно-белые стали чемпионами России в 2017 году.