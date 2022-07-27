Полузащитник Мендес прошел медосмотр в ЦСКА

Чилийский хавбек Виктор Мендес успешно прошел медицинское обследование в ЦСКА.

По информации ADN Deportes, на данный момент клубам осталось согласовать финансовые условия трансфера 22-летнего полузащитника.

В интервью изданию спортивный директор «Унион Эспаньол» Луиса Бакедано заявил, что Мендес готов к подписанию контракт, но для завершения переговоров не хватает некоторых деталей.

Если переговоры увенчаются успехом, Фелипе Мендес станет четвертым латиноамериканцем в составе ЦСКА , присоединившись к аргентинцу Адольфо Гайчу, колумбийцу Хорхе Карраскалю и бразильцу Бруно Фуксу.

В текущем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 15 матчах «Униона» во всех турнирах, в которых забил гол и отдал четыре результативные передачи. В декабре прошлого года он дебютировал за сборную Чили, сейчас на его счету две проведенные игры за национальную команду.