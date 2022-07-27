«Он никогда не получит нашей любви». Фанаты «Атлетико» выступили против перехода Роналду

Фанаты мадридского «Атлетико» выступили против перехода в команду Криштиану Роналду.

«Даже в том случае, а это маловероятно, если такой игрок, как Криштиану Роналду, который находится на откровенном спаде, поможет завоевать титул, мы не примем его.

Чувство принадлежности к «Атлетико» - это не то, чего он сможет достичь, к сожалению. Поэтому он никогда не получит нашей любви или признания», - говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях болельщиков.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что Роналду согласился перейти в «Атлетико». При этом отмечалось, что английская команда готова отдать форварда в аренду до конца сезона-2022/23.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года – на его счету 24 забитых мяча и три результативных передачи в 39 проведенных матчах за клуб в прошедшем сезоне.