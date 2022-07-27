Чистяков обслужит матч «Спартак» - «Оренбург» и другие назначения на третий тур РПЛ

Если бы не Левников, не было бы никаких 1:4? РФС признал, что «Спартаку» подсудили в Краснодаре

Экспертная судейская комиссия РФС опубликовала отчеты по второму туру РПЛ. Увы, наши арбитры своими действиями явно повлияли на результаты.