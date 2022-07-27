Чистяков обслужит матч «Спартак» - «Оренбург» и другие назначения на третий тур РПЛ

РФС опубликовал списки судейских бригад, назначенных на матчи третьего тура РПЛ.
29 июля (пятница)
«Урал» - «Краснодар»: судья - Владимир Москалев, ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья - Антон Фролов; VAR - Павел Шадыханов; AVAR - Екатерина Курочкина; инспектор - Сергей Зуев.
30 июля (суббота)
«Факел» - «Динамо»: судья - Сергей Иванов, ассистенты судьи - Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья - Евгений Буланов; VAR - Евгений Кукуляк; AVAR - Арам Петросян; инспектор - Сергей Мацюра.
«Зенит» - «Локомотив»: судья - Сергей Карасев, ассистенты судьи - Алексей Лунёв, Игорь Демешко; резервный судья - Алексей Амелин; VAR - Павел Кукуян; AVAR - Алексей Стипиди; инспектор - Эдуард Малый.
«Сочи» - «Ахмат»: судья - Артем Любимов, ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов, Андрей Болотенков; резервный судья - Иван Абросимов; VAR - Павел Шадыханов; AVAR - Николай Еремин; инспектор - Виктор Кулагин.
31 июля (воскресенье)
«Нижний Новгород» - ЦСКА: судья - Виталий Мешков, ассистенты судьи - Валерий Данченко, Михаил Иванов; резервный судья - Артур Федоров; VAR - Ян Бобровский; AVAR - Алексей Воронцов; инспектор - Андрей Бутенко.
«Спартак» - «Оренбург»: судья - Артем Чистяков, ассистенты судьи - Андрей Образко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья - Роман Галимов; VAR - Владимир Москалев; AVAR - Максим Гаврилин; инспектор - Сергей Французов.
«Крылья Советов» - «Торпедо»: судья - Василий Казарцев, ассистенты судьи - Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья - Ранэль Зияков; VAR - Евгений Турбин; AVAR - Андрей Веретешкин; инспектор - Геннадий Куличенков.
«Ростов» - «Химки»: судья - Владислав Безбородов, ассистенты судьи - Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья - Роман Сафьян; VAR - Антон Фролов; AVAR - Валентин Мурашов; инспектор - Фейзудин Эрзиманов.