Кокорин объяснил, почему «Фиорентина» не взяла его на летний сбор

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин объяснил причину причину своего отсутствия в заявке «фиалок» на летний сбор.

«Сказали тренироваться тут, потому что пропустил много и пока не готов тренироваться со всеми. У меня все хорошо. Новости о расторжении контракта в российских СМИ? Я всегда это только в прессе вижу», — цитирует Кокорина РИА Новости.

Ранее стало известно, что россиянин не хочет досрочно расторгать рассчитанное до 2024 года соглашение, однако стороны могут вернуться к обсуждению вопроса в январе 2023 года.

Добавим, что за 1,5 года, проведенных в Италии, форвард всего десять раз выходил на поле и не совершил ни одного результативного действия.