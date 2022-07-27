Семин назвал команды, которые могут составить конкуренцию «Зениту» в текущем сезоне

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин назвал команды, которые могут составить конкуренцию питерскому «Зениту» в текущем сезоне РПЛ.

«Во-первых, чемпионат только начался. Мы видим, что ЦСКА и «Спартак» в хорошем состоянии, и эти две команды составят конкуренцию «Зениту» за чемпионство. Надеюсь, что и «Локомотив», и «Динамо» тоже будут бороться за золотые медали.

Наши клубы просто обязаны составить конкуренцию «Зениту». Я бы не сказал, что «Зенит» сильнее других команд РПЛ. С сине-бело-голубыми можно бороться», - приводит слова специалиста «РБ-Спорт».

Добавим, что после двух туров в активе «Зенита» и «Спартака» по четыре очка, команды находятся в группе лидеров. ЦСКА с шестью очками возглавил турнирную таблицу первенства.