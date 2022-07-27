Черышев дважды пытался перейти в «Спартак», но клуб отказывался от игрока

Полузащитник сборной России Денис Черышев дважды мог перейти в московский «Спартак», но клуб отказался от услуг игрока.
По информации «Спорт-Экспресс», на красно-белых выходили представители футболиста, однако оба раза бывший спортивный директор москвичей Лука Каттани принимал отрицательное решение.
Напомним, что сам Каттани недавно покинул клуб и собирается вернуться в «ПСЖ» в качестве директора академии.
Контракт Черышева с «Валенсией» истек 30 июня, с тех пор россиянин тренируется самостоятельно.
источник: «Спорт-Экспресс»