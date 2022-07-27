Кавазашвили назвал Черникова «очень злым мальчиком»

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил бойцовские качества защитника «Краснодара» Александра Черникова, однако считает, что ему необходим психолог в связи с агрессивным поведением на поле.

«Я радуюсь, когда на поле есть настоящие воины. Такие игроки, как Черников, - штучный товар. Борьба и страсть в этом парне на запредельном уровне. Для игрока его позиции это феноменальный набор качеств.

Но он раз за разом подводит команду своей нелепой агрессией. Черникову надо нанять психолога, иначе он загрызет кого-то. Очень злой мальчик», - приводит слова ветерана Sport24.ru.

Напомним, что в матче второго тура РПЛ против московского «Спартака» Черников был удален за фол и отмашку в борьбе с нигерийским защитником красно-белых Виктором Мозесом.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Спартака».