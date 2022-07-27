Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Кавазашвили назвал Черникова «очень злым мальчиком»

Краснодарец схлопотал очередное удаление во втором туре РПЛ.
27 июля 2022 19:27
автор: Александр Шульгин

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил бойцовские качества защитника «Краснодара» Александра Черникова, однако считает, что ему необходим психолог в связи с агрессивным поведением на поле.

«Я радуюсь, когда на поле есть настоящие воины. Такие игроки, как Черников, - штучный товар. Борьба и страсть в этом парне на запредельном уровне. Для игрока его позиции это феноменальный набор качеств.

Но он раз за разом подводит команду своей нелепой агрессией. Черникову надо нанять психолога, иначе он загрызет кого-то. Очень злой мальчик», - приводит слова ветерана Sport24.ru.

Напомним, что в матче второго тура РПЛ против московского «Спартака» Черников был удален за фол и отмашку в борьбе с нигерийским защитником красно-белых Виктором Мозесом.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Спартака».

источник: Sport24.ru
Это интересно:
В «Рубине» ответили на вопрос, как долго Дзюба будет тренироваться с командой
Экс-форвард «Зенита» так не нашел новый клуб.
27.07.2022 19:48
Футбол
автор: Александр Бойченко
Агент Мойзеса заявил, что игрок завтра прилетает в Москву
Защитник станет игроком ЦСКА.
27.07.2022 19:35
Футбол
автор: Александр Бойченко
Кавазашвили назвал Черникова «очень злым мальчиком»
Краснодарец схлопотал очередное удаление во втором туре РПЛ.
27.07.2022 19:27
Футбол
автор: Александр Шульгин
Черышев дважды пытался перейти в «Спартак», но клуб отказывался от игрока
Футболист продолжает находиться в статусе свободного агента.
27.07.2022 19:03
Футбол
автор: Александр Шульгин
Семин назвал команды, которые могут составить конкуренцию «Зениту» в текущем сезоне
Питерцы потеряли очки на старте чемпионата.
27.07.2022 17:58
Футбол
автор: Александр Шульгин
Кокорин объяснил, почему «Фиорентина» не взяла его на летний сбор
Россиянин пребывает в команде с января 2021-го года.
27.07.2022 17:08
Футбол
автор: Александр Бойченко
Чистяков обслужит матч «Спартак» - «Оренбург» и другие назначения на третий тур РПЛ
Стали известны составы судейских бригад на следующий тур лиги.
27.07.2022 16:50
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Он никогда не получит нашей любви». Фанаты «Атлетико» выступили против перехода Роналду
Португалец может стать игроком мадридского клуба.
27.07.2022 16:32
Футбол
автор: Александр Шульгин
Полузащитник Мендес прошел медосмотр в ЦСКА
Ранее сообщалось, что хавбек пополнит стан красно-синих.
27.07.2022 16:10
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Лукойл» рассматривает возвращение Александра Жиркова к работе в «Спартаке»
Жирков занимал пост заместителя председателя совета директоров «Спартака» с 2013 по 2017 годы.
27.07.2022 15:49
Футбол
автор: Андрей Ефимов
«Краснодар» заплатит за Галицкого 200 тысяч». Артур Григорьянц — о штрафах
Глава КДК РФС Артур Григорьянц подвел итоги заседания, где рассматривались события 2-го тура РПЛ.
Если бы не Левников, не было бы никаких 1:4? РФС признал, что «Спартаку» подсудили в Краснодаре
Экспертная судейская комиссия РФС опубликовала отчеты по второму туру РПЛ. Увы, наши арбитры своими действиями явно повлияли на результаты.
Приглашение Назарова и часы от Дрейка. Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Ах, карнавал, карнавал! Лучшие бразильцы в истории РПЛ
«Зенит» превратился в российский филиал Бразилии: в нынешнем сезоне в составе чемпионов России уже семь кудесников мяча! «Плеймейкер» вспоминает их лучших предшественников, которые долгие годы определяли лицо РПЛ и приносили титулы многим клубам.
И в воздух файеры бросали! Как Дибала стал Богом Рима и побил рекорд Роналду по проданным футболкам
Совершенно потрясающие кадры пришли из Рима с, в общем-то, дежурного мероприятия - представления новичка местного футбольного клуба Пауло Дибалы.
«Гео, не бегай ко мне больше». Как РФС приоткрыл дверь на судейскую кухню
В РФС посчитали, что надо сходить в народ – и правильно сделали. В последнее время много вопросов у поклонников футбола и специалистов к механизмам принятия решений в главной футбольной организации.
Медведев побил рекорд Сафина, Непомнящему опять досталось от Карлсена. Новые приключения наших нейтралов
Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
От Лиги автобусов до Лиги разгромов! Обзор футбольных мемов
Главные футбольные новости в картинках и видосиках.
Дюплантис догнал график Бубки! Как состоялся невероятный мировой рекорд шведского гения
В понедельник утром 25 июля по московскому времени в США завершился чемпионат мира по легкой атлетике. Точку в нем поставил знаменитый шестовик из Швеции Арман Дюплантис, выигравший золото с очередным мировым рекордом – 6 метров 21 сантиметр.
Галицкий не зря ходил в судейскую! Почему владельца «Краснодара» возмутили арбитры матча со «Спартаком»
Второй тур – и снова не обошлось без судейского скандала в матче с участием «Спартака».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика