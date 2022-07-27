В «Рубине» ответили на вопрос, как долго Дзюба будет тренироваться с командой

Пресс-служба «Рубина» ответила на вопрос, до каких пор бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба будет поддерживать физическую форму на базе казанского клуба.

«Артем Дзюба действительно тренируется с командой. Как долго «Рубин» планирует помогать игроку? Сказать не можем», - заявили ТАСС в пресс-службе «Рубина».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.