Неймар предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при переходе из «Сантоса» в «Барселону»

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар предстанет перед судом по делу о мошенничестве при переходе из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году.

Об этом заверяет BBC.

Сам Неймар, его родители, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель обвиняются в мошенничестве и коррупции.

Все фигуранты дела давно опровергли обвинения инвестфонда DIS, утверждавшего, что он должен был получить 40 процентов от трансферного сбора за Неймара в 2013 году, когда игрок покинул бразильский «Сантос». Компания заявила, что получила гораздо меньше, чем должна была, поскольку часть платы за трансфер была скрыта.

Напомним, что сам Неймар является воспитанником «Сантоса». В июле 2013 года «Барселона» выкупила нападающего за 88 миллионов евро. За каталонский клуб форвард провел 186 игр во всех турнирах, забил 105 голов и отдал 76 результативных передач.

В 2017 году бразилец перешел в «ПСЖ» за 222 миллионов евро.