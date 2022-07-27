Шунин - об отъезде Варелы из «Динамо»: Ситуация такая, что повлиять на нее сложно

Голкипер «Динамо» Антон Шунин высказал свое отношение к тому, что все больше легионеров из Российской Премьер-лиги уезжают из страны и приостанавливают контракты с клубами.

— Лидеры «Динамо» могут как-то повлиять на легионеров, или это бесполезно?

— Конечно, мы обсуждаем разные темы, советуемся. Но ситуация такая, что повлиять на нее сложно. Есть руководство, которое делает все, поэтому надеюсь, что больше из «Динамо» никто не уедет. Мы продолжим играть и будем ждать новых игроков», - приводит слова Шунина «Известия».

Ранее 29-летний уругвайский защитник Гильермо Варела в тайне от руководства клуба уехал из расположения «Динамо» и покинул Россию.

Напомним, что Варела пополнил состав «Динамо» в октябре 2020 года. Всего за столичную команду он отыграл 48 матчей, отдав три результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.