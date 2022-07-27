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Нападающий «Краснодара» Олусегун заявил, что он может играть лучше, чем Мбаппе

Нигериец выступает за «быков» с августа 2021-го года.
27 июля 2022 21:17
автор: Александр Бойченко

Нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о сложной судьбе африканских футболистов, а также рассказал, в каком случае он сможет играть лучше, чем форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

«Когда я родился, в Африке все знали, что надо играть в футбол, ведь это единственная работа, приносящая деньги. Расти в Африке было сложно, найти еду на ужин было вызовом для нас. Когда я был ребёнком, я следил за Криштиану Роналду, мне очень нравилась его игра, он был моим кумиром. Сейчас многое поменялось, таким человеком для меня является Мбаппе.

Я верю, что могу стать лучше него, если буду работать на пределе своих сил», — сказал игрок в эфире клубного Yotube-канала.

В прошлом сезоне Олусегун провел девять матчей за «быков» и отметился двумя результативными передачами. По окончании арендного соглашение с болгарским «Ботевом», руководство краснодарской команды решило выкупить форварда за 1,20 миллионов евро.

Действующий контракт 20-летнего нападающего рассчитан до 2026 года.

источник: ФК «Краснодар»
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