Капелло - о Кокорине: Нереализованный талант

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло охарактеризовал игру форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, который перешел в стан «фиалок» в январе 2021-го года.

«Какими словами можно описать карьеру Кокорина? Нереализованный талант. Он способен на большее», – сказал Капелло Sport24.

Ранее стало известно, что россиянин не хочет досрочно расторгать рассчитанное до 2024 года соглашение, однако стороны могут вернуться к обсуждению вопроса в январе 2023 года.

Добавим, что за 1,5 года, проведенных в Италии, форвард всего десять раз выходил на поле и не совершил ни одного результативного действия.