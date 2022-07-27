Терюшков призвал клубы РПЛ полностью отказаться от легионеров

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков считает, что российские клубы должны сделать ставку на своих воспитанников в связи с решением ФИФА разрешить легионерам приостанавливать свои контракты с ними.

«Сейчас покупать иностранных игроков - сродни самоубийству. Вложили деньги в игрока, он приезжает, подписывает контракт, а завтра улетает, как сделал Варела в «Динамо», говоря, что воспользовался поправкой ФИФА, и вы ничего не сделаете.

Конечно, нужно развивать свои спортивные школы. Обращать внимание на своих детей, отказываться от легионеров. Отказавшись от легионеров, мы можем создать конкурентную среду в России», - приводи слова Терюшкова Metaratings.

Напомним, ранее стало известно, что очередным беглецом оказался уругвайский защитник Гильермо Варела, покинувший московское «Динамо».