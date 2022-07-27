Кристиан Нобоа - о будущем в «Сочи»: Я хочу быть счастливым и спокойным

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался планах на дальнейшую карьеру в стане «барсов».

«Остаюсь ли я в команде? Посмотрим, я не знаю. Я хочу быть счастливым и спокойным. Я хочу знать, что будет именно сейчас. Решаю только с «Сочи».

Что, если мне не дают два года контракта? Надо говорить», — сказал Нобоа «Матч ТВ».

Напомним, что Нобоа выступает за «Сочи» с 2019 года. Всего за «барсов» он отыграл 77 матчей, забил 26 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.