Канчельскис заявил, что ФИФА и УЕФА вернут Россию на международную арену через шесть лет

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Рейнджерс» Андрей Канчельскис назвал срок, по истечении которого Россия вернется на международные турниры под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Думаю, через шесть лет наша сборная и российские клубы будут вновь играть в Европе. Должно минимум пройти два цикла: чемпионат мира и чемпионат Европы, ну и еврокубки. Должно пройти время, поэтому железно, минимум до 2028 года, нас никуда не вернут. Шесть лет – наш срок», – приводит слова ветерана «РБ-Спорт».

Напомним, клубные и национальные российские команды были отстранены от участия в международных соревнованиях в феврале 2022 года, а страна также была лишена права проведения заранее запланированных на своей территории соревнований.