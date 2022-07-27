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«Ференцварош» Черчесова разгромил «Слован» в ответном матче ЛЧ и вышел в третий раунд квалификации

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу венгерской команды.
27 июля 2022 23:20
автор: Александр Бойченко

Сегодня, 27 июля, в Братиславе состоялся ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Слованом» и «Ференцварошем». Победу одержали гости со счетом 4:1 и вышли в следующую стадию турнира.

В составе хозяев единственным голом отметился Вернон де Марко (70-я минута). Гости ответили точными ударами Франка Боли (20), Кристоффера Закариассена (31), Адама Траоре (89) и Аисса Лэйду (90+5)

Напомним, что первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу словацкой команды. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова одолели «Слован» по сумме двух игр (3-5) и вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Возможные соперники венгерского клуба станут известны позже.

Лига чемпионов
2-й квалификационный раунд
«Слован» (Братислава) - «Ференцварош» (Будапешт) 1:4

Голы: Марко 70, - Боли 20, Закариассен 31, Траоре 89, Лэйду 90+5

«Слован Братислава»: Хован, Медведев (Грин, 11), Кашия, Абена, Де Марко, Паушек (Вайсс, 87; Хольман, 90), Канкава (Агбо, 90), Куцка, Чакветадзе, Барсегян, Шапонич (Чаврич, 87).

«Ференцварош»: Дибус, Ботка, Ммаэ, Кнустер, Чивич, Эсити, Сакариассен, Лаидуни, Нген (Теландер, 90), Боли (Вечеи, 63), Траоре.

Предупреждения:

Лаидуни (3), Де Марко (27), Канкава (52), Куцка (55), Сакариассен (55), Траоре (57), Шапонич (84).

источник: «Советский спорт»
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«Ференцварош» Черчесова разгромил «Слован» в ответном матче ЛЧ и вышел в третий раунд квалификации
Матч завершился со счетом 4:1 в пользу венгерской команды.
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