В «Унион Эспаньоле» заявили, что переход полузащитника клуба Мендеса в ЦСКА может сорваться

Генеральный директор «Унион Эспаньола» Луис Бакедано рассказал о том, что в данный момент клуб испытывает трудности в переговорах с ЦСКА по переходу опорного полузащитника клуба Виктора Мендеса.

Ранее стало известно, что 22-летний чилиец успешно прошел медосмотр в армейской команде.

– Мы все еще ничего не решили, и, вероятно, что нам нужно будет дополнительно переговорить с представителями ЦСКА, иначе переход не состоится. Поэтому мы находимся в ожидании касательно этого вопроса, – цитирует Бакедано En Cancha.

Напомним, что Мендес является воспитанником академии «Унион Эспаньолы». Всего за чилийский клуб он отыграл 122 матча, забил четыре гола и отдал 15 результативных передач. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2024 года.

В составе национальной команды полузащитник отыграл три встречи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,3 миллиона евро.