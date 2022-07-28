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Погба рискует пропустить чемпионат мира-2022 в Катаре из-за травмы колена

Ранее футболисту диагностировали повреждение латерального мениска.
28 июля 2022 08:41
автор: Владислав Корегин

Центральный полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба может не сыграть на чемпионате мира в Катаре.

Согласно данным Football Italia, в скором времени 29-летний хавбек проконсультируется со специалистом на предмет восстановления от травмы колена.

Отмечается, что при удалении части мениска футболист пропустит 40-60 дней. Однако если игроку будет рекомендовано наложение швов, то он может быть недоступен в течение 4-5 месяцев. Тем самым, полузащитник пропустит мировое первенство, которое пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Напомним, что Погба вернулся в «Ювентус» этим летом на правах свободного агента. На прошлой неделе ему диагностировали повреждение латерального мениска в правом колене.

источник: Football Italia
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