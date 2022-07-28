Марадишвили заявил, что никогда не станет игроком «Спартака»

Опорный полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили ответил на вопрос о том, готов ли он перейти в «Спартак».

Отметим, что 22-летний хавбек пополнил состав железнодорожников в сентябре прошлого года. Сумма его трансфера из ЦСКА составила семь миллионов евро. Всего в составе красно-зеленых он провел 29 матчей, забил три гола и отдал два результативных паса.

– Могу ли я себя представить в футболке «Спартака»? Нет, никогда. Это самый принципиальный соперник. Тем более я играл в ЦСКА. И «Локомотив» такой же принципиальный соперник для красно-белых. В «Спартак» я не перейду! – приводит слова Марадишвили «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Марадившили является воспитанником академии ЦСКА. На его счету 49 проведенных встреч за армейцев, в которых он отличился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.