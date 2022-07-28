Тренер киевского «Динамо» Луческу прокомментировал кричалки фанатов «Фенербахче» в поддержку Путина

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался по поводу кричалок болельщиков «Фенербахче» (2:1 д.в.) в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

Отметим, что по ходу встречи фанаты турецкого клуба скандировали фамилию президента России Владимира Путина. По этой причине румынский специалист отказался посетить послематчевую пресс-конференцию.

– Я вас спрашиваю, вы посчитали, сколько фолов мы снова допустили? Все было в рамках нашего плана, сработало, и мы выиграли матч. Но мы не смогли принять во внимание болельщиков. Я не ожидал таких скандирований. Жаль, – цитирует Луческу Fanatik.

Добавим, что в следующем раунде ЛЧ киевляне сыграют против австрийского «Штурма». Матчи пройдут 2 и 9 августа.