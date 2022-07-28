«Ницца» подпишет пятилетний контракт с Бека-Бека

Опорный полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека находится в шаге от перехода в «Ниццу».

По информации портала Goal, 21-летний хавбек заключит с французской командой контракт сроком на пять лет. Ранее сообщалось, что железнодорожники заработают на данном трансфере около 15 миллионов евро.

Добавим, что Бека-Бека пополнил состав «Локомотива» в августе прошлого года. Всего за красно-зеленых он отыграл 28 матчей, отдав четыре результативных передачи. Его действующее соглашение с москвичами рассчитано до конца сезона-2025/26.

Ранее во Франции футболист защищал цвета «Кана».