ЦСКА согласовал все детали трансфера чилийского полузащитника Мендеса

ЦСКА достиг договоренности с «Унион Эспаньолой» по переходу опорного полузащитника Виктора Мендеса.

Как утверждает La Tercera, клубы согласовали все детали трансфера 22-летнего чилийца этим летом. Отмечается, что в ближайшее время хавбек подпишет трудовое сотрудничество с красно-синими.

Ранее стало известно, что футболист успешно прошел медосмотр в армейской команде.

Напомним, что Мендес является воспитанником академии «Унион Эспаньолы». Всего за чилийский клуб он отыграл 122 матча, забил четыре гола и отдал 15 результативных передач. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2024 года.

В составе национальной команды полузащитник отыграл три встречи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,3 миллиона евро.