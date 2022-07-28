В «Торпедо» рассчитывают, что дебют Кутепова за клуб состоится в августе

Пресс-атташе «Торпедо» Дмитрий Ганичев рассказал о том, когда центральный защитник Илья Кутепов сможет дебютировать за московский клуб.

Напомним, что 28-летний игрок пополнил состав автозаводцев этим летом на правах свободного агента, покинув «Спартак». В одной из контрольных встреч футболист получил повреждение.

– Илья уже приступил к тренировкам с командой. Защитник чувствует себя хорошо и готовится к дебюту за «Торпедо» в официальном матче. Рассчитываем, что в августе обязательно увидим его на поле, – цитирует Ганичева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Кутепов находился в клубной системе «Спартака» с 2012 года. За красно-белых футболист отыграл 114 матчей, забив два гола. В составе столичной команды защитник стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.