Верховный суд Башкирии отказал Газизову в удовлетворении иска к «Спартаку»

В четверг, 28 июля, стало известно о том, что верховный суд Башкирии не удовлетворил иск генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова к «Спартаку».

По информации ТАСС, в суде признали недостаточными доводы представителя 54-летнего россиянина о том, что увольнение специалиста с поста гендиректора красно-белых, а также расторжение трудового договора и взыскание заработка за время вынужденных прогулов являются незаконными.

Добавим, что в октябре прошлого года Верховный суд Башкирии удовлетворил все ходатайства «Спартака» в отношении Газизова. В начале января этого года функционер подал обращение в кассационный суд, который встал на сторону красно-белых.

Напомним, Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.