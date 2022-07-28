Защитник «Динамо» Лаксальт восстановился от травмы и готов играть за московский клуб

Левый защитник «Динамо» Диего Лаксальт смог полностью восстановиться от травмы. Об этом заявил агент футболиста Ариэль Красовски.

Отметим, что 29-летний уругваец пропустил первые два матча бело-голубых в новом сезоне чемпионата России.

– Диего полностью восстановился от травмы и готов играть. Что касается его судьбы, то у него нет планов покинуть «Динамо». Ему нравится город и клуб, – приводит слова агента Sport24.ru.

Напомним, что Лаксальт выступает за «Динамо» с июля прошлого года. Сумма его трансфера из «Милана» составила 3,5 миллиона евро. Всего за москвичей футболист отыграл 16 матчей, не отличившись результативными действиями. Контракт защитника рассчитан до конца сезона-2023/24.