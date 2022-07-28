Полузащитник «Фиорентины» Пульгар перейдет во «Фламенго», ранее игроком интересовался ЦСКА

Опорный полузащитник «Фиорентины» Эрик Пульгар продолжит свою карьеру в Бразилии.

Как сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях, 28-летний чилиец станет игроком «Фламенго». Отмечается, что клуб из Рио-де-Жанейро подпишет с футболистом контракт до конца декабря 2025 года и заплатит за его переход 2,5 миллиона евро.

Ранее в СМИ появлялась информация, что хавбек входит в сферу интересов ЦСКА.

Напомним, что Пульгар выступал за «Фиорентину» в августе 2019 года. Всего за «фиалок» он отыграл 82 матча, забил восемь голов и отдал 12 результативных передач. Вторую половину прошедшего сезона футболист провел в аренде в «Галатасарае».

В составе сборной Чили полузащитник сыграл 37 встреч и стал обладателем Кубка Америки.