Газизов сообщил, что обжалует решение Верховного суда Башкирии не удовлетворять его иск к «Спартаку»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о том, планирует ли он обжаловать решение Верховного суда Башкирии отказать ему в удовлетворении иска к «Спартаку».

Ранее стало известно, что в суде признали недостаточными доводы представителя 54-летнего россиянина о том, что увольнение специалиста с поста гендиректора красно-белых, а также расторжение трудового договора и взыскание заработка за время вынужденных прогулов являются незаконными.

– Да, обжалую решение Верховного суда республики, – приводит слова Газизова «РИА Новости».

Напомним, что Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.