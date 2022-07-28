Экс-полузащитник «Рубина» и ЦСКА Еременко стал игроком финского клуба ХИФК

Пресс-служба финского клуба ХИФК сообщила о подписании контракта с атакующим полузащитником Романом Еременко.

Отмечается, что трудовое соглашение 35-летнего хавбека рассчитано до конца декабря этого года. Напомним, что в данный момент команда занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице чемпионата Финляндии, набрав семь очков в 15 турах.

Напомним, что в составе ЦСКА Еременко становился чемпионом России в 2016 году, а в 2012-м вместе с «Рубином» он завоевывал Кубок и Суперкубок страны.

С февраля прошлого года хавбек стал свободным агентом после того, как он покинул «Ростов».