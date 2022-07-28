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Салихова назвала Газизова сутяжником-мазохистом

По ее словам, функционер решил «выбрать тактику взять измором», подавая новые иски против «Спартака».
28 июля 2022 12:51
автор: Владислав Корегин

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на решение Верховного суда Башкирии отказать бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову в удовлетворении иска к красно-белым.

Ранее 54-летний специалист функционер заявил, что планирует оспорить данное решение суда.

– Газизов выбрал тактику взять измором, плодит новые иски, но проигрывает во всех инстанциях и кассациях. Классический сутяжник-мазохист, – цитирует Салихову «Чемпионат».

Добавим, что в четверг, 28 июля, верховный суд Башкирии не удовлетворил иск Газизова к «Спартаку». Отмечается, что в суде признали недостаточными доводы о том, что увольнение специалиста с поста гендиректора красно-белых, а также расторжение трудового договора и взыскание заработка за время вынужденных прогулов являются незаконными.

источник: Чемпионат.com
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