Салихова назвала Газизова сутяжником-мазохистом

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на решение Верховного суда Башкирии отказать бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову в удовлетворении иска к красно-белым.
Ранее 54-летний специалист функционер заявил, что планирует оспорить данное решение суда.
– Газизов выбрал тактику взять измором, плодит новые иски, но проигрывает во всех инстанциях и кассациях. Классический сутяжник-мазохист, – цитирует Салихову «Чемпионат».
Добавим, что в четверг, 28 июля, верховный суд Башкирии не удовлетворил иск Газизова к «Спартаку». Отмечается, что в суде признали недостаточными доводы о том, что увольнение специалиста с поста гендиректора красно-белых, а также расторжение трудового договора и взыскание заработка за время вынужденных прогулов являются незаконными.