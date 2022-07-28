«Атлетико» подписал правого защитника сборной Аргентины Молину за 20 миллионов евро

Пресс-служба «Атлетико» объявила о переходе в клуб правого защитника «Удинезе» Науэля Молины.

Отмечается, что мадридская команда заключила с 24-летним аргентинцем пятилетний контракт. Согласно данным портала Transfermarkt, «матрасники» заплатили за футболиста 20 миллионов евро.

Напомним, что Молина выступал за «Удинезе» с сентября 2020 года. Всего в составе итальянской команды он отыграл 67 матчей, забил десять голов и отдал десять результативных передач.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета таких клубов, как «Бока Хуниорс», «Дефенса и Хустисия», а также «Росарио Сентраль». За сборную Аргентины он провел 16 встреч, став обладателем Кубка Америки.