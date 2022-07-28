Бывший полузащитник «Нижнего Новгорода» Горбунов перешел в «Рубин»

«Рубин» на своем официальном сайте сообщил о том, что к команде на правах свободного агента присоединился фланговый полузащитник Игорь Горбунов.

По информации источника, 27-летний хавбек заключил с казанцами контракт сроком на два года.

Напомним, что этим летом Горбунов покинул «Нижний Новгород». Он выступал за клуб с 2020 года. В прошедшем сезоне футболист провел 25 матчей, забив два гола.

Ранее в своей карьере полузащитник играл за «Динамо» из Санкт-Петербурга, «Сочи», «Ротор» и «Армавир»