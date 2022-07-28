Тренер «Сочи» Гаранин заявил, что Нобоа пока не готов выходить на поле в стартовом составе клуба

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал о нынешней ситуации с центральным полузащитником клуба Кристианом Нобоа.

Ранее эквадорский футболист заявил, что недоволен количеством игровом времени в стане «барсов» в текущем сезоне. При этом отмечалось, что игрок может рассмотреть вариант с уходом из команды этим летом.

– Кристиан еще немножко не набрал тех кондиций, которые у него были в прошлом сезоне. Поэтому решили, что на данный момент Кристиану рано выходить в старте. И не из-за каких-то выдуманных конфликтов, как может кому-то со стороны показаться. Просто дело в его физических кондициях, – цитируют Гаранина «Известия».

Отметим, что в первых двух турах нового сезона РПЛ Нобоа дважды выходил на замену, отличившись одной результативной передачей в игре с «Торпедо» (3:1).