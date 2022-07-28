«Партизан» объявил об уходе из клуба полузащитника Зделара, в подписании игрока заинтересован ЦСКА

Пресс-служба «Партизана» сообщила о том, что команду покинул опорный полузащитник Саша Зделар.
По информации источника, 27-летний хавбек продолжит карьеру в другом клубе. При этом в стане белградцев не уточнили, о какой команде идет речь.
Ранее в СМИ появилась новость, что в подписании футболиста всерьез заинтересован ЦСКА. Также отмечалось, что в ближайшее время игрок должен прибыть в Москву.
Напомним, что Зделар выступал за «Партизан» с января 2018 года. Всего за клуб он отыграл 197 матчей, забил шесть голов и отдал 21 результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.
источник: ФК «Партизан»