Циннбауэр назвал «Зенит» самой сильной командой в РПЛ по подбору игроков

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр в преддверии матча против «Зенита» назвал петербургский клуб самой сильной командой в РПЛ по подбору игроков.

«Из всего, что я увидел в России = «Зенит» самая сильная команда по подбору игроков, она знает, как играть у штрафной соперника и создавать моменты», - приводит слова немецкого специалиста ТАСС.

Напомним, что матч «Зенит» - «Локомотив» состоится 30 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.