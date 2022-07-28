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Циннбауэр назвал «Зенит» самой сильной командой в РПЛ по подбору игроков

«Локомотив» сыграет против петербургского клуба 30 июля.
28 июля 2022 16:15

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр в преддверии матча против «Зенита» назвал петербургский клуб самой сильной командой в РПЛ по подбору игроков.

«Из всего, что я увидел в России = «Зенит» самая сильная команда по подбору игроков, она знает, как играть у штрафной соперника и создавать моменты», - приводит слова немецкого специалиста ТАСС.

Напомним, что матч «Зенит» - «Локомотив» состоится 30 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

источник: ТАСС
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