«Спартак» занимается оформлением fan-ID для игроков и персонала

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о подготовке команды к выезду в Екатеринбург на матч с «Уралом». Напомним, что в столице Урала fan-ID является обязательным.

«Клуб занимается оформлением всех необходимых документов. Думаю, успеем в срок», - приводит слова Зеленова Sport24.ru.

Встреча «Урал» - «Спартак» пройдет 6 августа в рамках четвертого тура РПЛ. Начало игры в 15.00 по московскому времени.

До этого, 31 июля, красно-белые дома примут «Оренбург».