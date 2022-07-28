Черчесов - о поражении в пером матче со «Слованом»: Поплатились за пятиминутную расслабленность

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов объяснил причины поражения своей команды в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Слована».

«Мы играли дома, вели 1:0 за пять минут до конца - тогда никаких сомнений не было… Но в конце пропустили два гола. И у нас, и у соперника были игроки, которые могли решить исход матча индивидуально. У «Слована» есть бывшие футболисты «Милана», национальных сборных. В домашней игре мы поплатились за пятиминутную расслабленность, но сделали выводы», - приводит слова российского специалиста «Чемпионат».

Добавим, что в первой встрече «Слован» оказался сильнее (2:1). В ответном матче «Ференцварош» на выезде взял убедительный реванш (4:1) и вышел в следующую стадию турнира.