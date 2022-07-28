Рианчо - об уходе Мозеса: Легионеры его уровня хотят играть в еврокубках, им это просто необходимо

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможном уходе из московского клуба Виктора Мозеса.

«Мозес может покинуть «Спартак»? Я не удивлюсь. Думаю, это вполне возможно в нынешней ситуации. Поймите, легионеры его уровня хотят играть в еврокубках, им это просто необходимо», - приводит слова Рианчо «РБ-Спорт».

Напомним, что Мозес на правах аренды перешел в «Спартак» из лондонского «Челси» в июне 2020 года. В июле 2021-го подписал с красно-белыми полноценный контракт. Трансфер нигерийца, по информации transfermarkt, обошелся московскому клубу в 5 миллионов евро.

Добавим, что 31-летний полузащитник провел за российскую команду 55 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 18 забитых мячей и 13 голевых передач. Действующий контракт Мозеса с клубом рассчитан до лета 2024 года. А стоимость трансфера оценивает в 3,5 миллиона евро.