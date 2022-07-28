Родригао рассказал, что не испытывает сложностей с адаптацией в «Зените»

Защитник «Зенита» Родригао рассказал, как проходит его адаптация в петербургском клубе.

«Никаких сложностей не чувствую, потому что всю предыдущую карьеру я играл с четырьмя защитниками в линию, и только в «Сочи» один сезон провел с тремя центральными защитниками. Адаптировался к этой схеме, а сейчас просто обратно возвращаюсь к тому, что знаю и умею», - приводит слова Родригао пресс-служба сине-бело-голубых.

Профессиональную карьеру защитник начинал в «Атлетико» (Минейро). Затем в течение четырех лет на правах аренды выступал за бразильские «Калденсе», «Коимбра» (2016), «Боа» (2018) и «Ферровиария» (2019).

Летом 2019 года в качестве свободного агента перешел в португальский «Жил Висенте», а спустя два года перебрался в «Сочи». За сочинскую команду бразилец провел 31 встречу, записав на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу, а также заработав четыре желтые и одну красную карточки.

Отметим, что вместе с «Сочи» защитник выиграл первые в истории клуба серебряные медали российского первенства.

Добавим, что по итогам голосования болельщиков Родриго вошел в тройку лучших игроков сезона в составе «Сочи». Кроме того, бразилец также был признан одним из лучших защитников чемпионата в сезоне-2021/22 по версии РФС.