ЦСКА объявил о переходе полузащитника Мендеса

Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с полузащитником «Унион Эспаньолы» Виктором Мендесом.

Соглашение с 22-летним чилийцем рассчитано три года с возможностью продления.

Напомним, что Мендес является воспитанником академии «Унион Эспаньолы». Всего за чилийский клуб он отыграл 122 матча, забил четыре гола и отдал 15 результативных передач. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2024 года.

В составе национальной команды полузащитник отыграл три встречи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,3 миллиона евро.