Мостовой рассказал, каким образом стал тренером Fight Nights

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой объяснил, как ему удалось стать главным тренером команды Fight Nights Медиалиги.

«Мы давно дружим с Камилом Гаджиевым. Много раз мы пересекались как в сфере футбола, так и хоккея. Мне предложили идею окунуться в Медиалигу - мы решили сделать это», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, ранее Александр жаловался, что ни один профессиональный российский клуб не заинтереован в его услугах, в то время как сам бывший футболист всерьез настроен начать тренерскую карьеру.