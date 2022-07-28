Анатолий Бышовец: Бека Бека не является ключевым игроком «Локомотива». Уходит и уходит

Экс-наставник «Локомотива» Анатолий Бышовец отреагировал на информацию о том, что французский полузащитник железнодорожников Алексис Бека Бека близок к переходу в «Ниццу».

Ранее сообщалось, что 21-летний хавбек заключит с французской командой контракт сроком на пять лет. Ранее сообщалось, что железнодорожники заработают на данном трансфере около 15 миллионов евро.

«Мне это неинтересно. Уходит и уходит, если бы он был игрок определяющий, влияющий на результат игры… А такого можно найти и у нас, и на рынке. Бека Бека не является ключевым игроком «Локомотива», - приводит слова Бышовца «Евро-Футбол.Ру».

Добавим, что Бека-Бека пополнил состав «Локомотива» в августе прошлого года. Всего за красно-зеленых он отыграл 28 матчей, отдав четыре результативных передачи. Его действующее соглашение с москвичами рассчитано до конца сезона-2025/26.

Ранее во Франции футболист защищал цвета «Кана».