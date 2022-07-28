Масалитин - о переходе Мендеса в ЦСКА: В плане развития клуба это огромный минус

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал переход в стан красно-синих чилийского полузащитника Виктора Мендеса из «Унион Эспаньол».

«Уверен, что Карраскаль и Медина помогут Мендесу с адаптацией в клубе, да и в России. Понятно, что ЦСКА нужен был опорник, но в плане развития клуба это большой минус. Видимо, с приходом чилийца Кучаев или Мухин присядут на лавку, а Ермаков больше не будет выходить на замену. Опять легионер занимает место российского игрока, который мог бы прогрессировать и развиваться», — сказал Масалитин «Чемпионату».

Напомним, что Мендес является воспитанником академии «Унион Эспаньолы». Всего за чилийский клуб он отыграл 122 матча, забил четыре гола и отдал 15 результативных передач. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2024 года.

В составе национальной команды полузащитник отыграл три встречи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,3 миллиона евро.