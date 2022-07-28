Виктор Мендес: Я пришел в ЦСКА, чтобы стать чемпионом, как Гонсалес

Чилийский полузащитник Виктор Мендес поделился эмоциями после подписания трехгодового контракта с ЦСКА.

«Этот переход — очень важный шаг для меня. Надеюсь, мой переход откроет двери в ЦСКА для других чилийских игроков.

Я знаю, что Марк Гонсалес играл за ЦСКА, который стал здесь чемпионом. Я тоже пришел в ЦСКА, чтобы стать чемпионом. Я хочу произвести хорошее впечатление и расти как игрок.

Я советовался с другими игроками с опытом работы в РПЛ и в итоге понял, что это сильная лига. А играть в сильном чемпионате – это то, чего я хотел. Я стараюсь учить русский язык постепенно», — сказал Мендес в пресс-службе клуба.

Напомним, что Мендес является воспитанником академии «Унион Эспаньолы». Всего за чилийский клуб он отыграл 122 матча, забил четыре гола и отдал 15 результативных передач. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2024 года.

В составе национальной команды полузащитник отыграл три встречи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,3 миллиона евро.