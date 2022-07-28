Гулиев впервые подробно рассказал об инциденте со сбитым им американцем

Полузащитник подмосковных «Химок» Аяз Гулиев рассказал, какие эмоции он испытывал после того, как на пешеходном переходе сбил гражданина США, после чего ударил его, разбив нос.

«Решил, что нужно публично признать вину. Я же и вправду был виноват. До сих пор не могу понять, как я вообще мог такое сотворить - злюсь сам на себя. Бывает, проезжаю тот перекресток и думаю: «Вот тупой! Как можно было такое исполнить?!» Тогда только утихла история с Кокориным и Мамаевым. Переживал, что сценарий может повториться», - приводит слова футболиста Sport24.com.

Напомним, что Гулиев был задержан за данный инцидент будучи игроком московского «Спартака». Клуб тогда уладил конфликт с американцем и заставил Аяза извиниться.