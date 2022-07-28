Бывший спортдир «Зенита» считает, что Дзюба гордый для перехода в средний клуб

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился мнением о том, где может продолжить карьеру экс-нападающий кпетербургского клуба Артем Дзюба.

«Он довольно гордый и амбициозный человек. После титулов и игр за «Зенит» Артему сложно пойти в какой-то средний клуб. Это войдет в противоречие со всеми его ожиданиями», - приводит слова функционера «СЭ».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.